【✨新品未使用✨】喜平 ネックレス レディース メンズ 12mm 61センチ

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(^o^)商品をご覧いただきありがとうございます(^o^)⭐️大人気商品⭐️⭐️先着順になります⭐️⭐️コメントなし、即購入大歓迎⭐️◉商品説明◉☆サイズ12mm×61センチ☆☆カラー:ゴールド☆☆メンズもレディースもOK☆⚫️こちらは喜平チェーンネックレスのゴールドカラーになります✨(上記のサイズをよくご確認のうえご購入をお願いします!)⚫️安定して大人気の商品となります✨⚫️アクセサリーのバリエーションの1つとして是非どうぞ✨⚫️大変人気のある商品となっております✨⚫️ご自身や、贈り物に是非いかがでしょうか♪⚫️発送は基本的に24時間以内を心掛けています(^-^)♪ですが、稀に仕事や休みの関係で2〜3日かかってしまう場合もございますので予めご了承くださいm(._.)m⚫️その他アクセサリーも取り扱っています✨是非下記からご覧ください(^O^)#DEEPER_アクセサリー⚫️フォロー割引実施中です✨他にも多数出品していますので、是非プロフィールや、#DEEPER_もご覧になってください(^-^)⚫️即購入も大歓迎です✨⚫️お気軽にコメントください(^○^)#ネックレス#チェーン#ゴールドネックレス#メンズ#喜平#贈り物#レディース#鎖#12mm×61cm13452201.