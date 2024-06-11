【新品】【匠】メンズ　二つ折り財布　★本革 　★ 紳士 　★ヌメ革　★ブルー

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【素材】イタリアンレザー、ヌメ革【サイズ】W10.5×H9cm×2.5cm【色】青 ブルー※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もありますことをご理解下さい。ちなみに6枚目の写真の１万円札は含まれませんので、ご承知ください。あくまでもイメージとして掲載しております。【仕様】カード入れ：×5 小銭入れ：×2 お札入れ：×1 ポケット:×2【ポイント】 匠自慢の素材と、最高の職人の技術で仕立てた、上質な二つ折り財布。本物がわかる貴方にふさわしい財布です。一切の妥協をせず、こだわり抜いたデザインと機能性を持ち、内生地にも本革を使用したALLレザー仕様のボディは、「加齢とともに強くなる」皮革で、使えば使うほどに味わいの増す本物志向の方のための本革二つ折り財布です。 成熟した男性を想わせるこの財布は、大切な方へのプレゼントにもとても喜ばれております。ビジネスシーンや、愛する女性と過ごしたディナーの会計時や大切な場面でステイタスをみせつける、ハイグレードな存在感を持つ財布です。是非、この機会に、どうぞ！カラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革財布形...二つ折り管理番号 YW-0011