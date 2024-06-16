極美品 ポーター カードケース 名刺入れ ブラックカモ 二つ折り 財布

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PORTERよりCARDCASEとなります♪(´▽｀)●状態試用のち保管しており未使用に近いとさせていただきます●サイズ縦約11.5cm/横約9.5cm●仕様内側：カードポケット×2、ポケット×2●カラーブラックカモ×ワンポイントロゴ●柄・デザインワンポイントロゴ、カモフラ(迷彩)●素材ナイロン●付属品なし●商品説明プレゼントでいただきましたが試用のち保管しており今後使用する予定がないので出品します！カードケース、お財布、名刺入れなど汎用性抜群な商品で大人の雰囲気漂うブラックカモ柄が特徴的です！プレゼントやギフトにも最適ではないでしょうか(´∀｀)ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管・中古品という事をご理解の上検討よろしくお願いします(´▽`)▶︎その他PORTER商品はタグをチェック！ #jstoreのPORTER一覧