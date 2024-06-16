ホピ族★14K コンビリング　メイズ　インディアンジュエリー

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商品詳細
□サイズ：14号□付属：なし□状態：中古□色：スターリングシルバーx14Kホピ族の14Kコンビリングです台座部分が14Kのメイズモチーフになっています
http://narcologia.ru/goods/providence575594.html
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