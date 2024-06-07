STUSSY Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。購入する際は必ずプロフ見てから納得の上ご購入して下さい。ステューシー白Tシャツサイズ－LSTUSSY新品未使用タグ付き。最後画像にある納品書は付きません。付属のステッカー2枚はお付けいたします。サイズが合わなかった為、出品致します。気になる事などありましたら必ずコメントして下さい。