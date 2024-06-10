challenger グローブ

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商品詳細
冬に2回ほど使用しました。薄手のグローブでサイズはＬです。指先に多少の毛羽立ちがあります。タッチパネル対応ですのでスマホの操作が出来ます。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。ゆうパケットポストでの発送になります。
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