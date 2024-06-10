ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム ネックレス チェーン

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商品詳細
【ブランド/商品名】ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムネックレスチェーンシルバー【サイズ】チェーン全長約41.5ｃｍ、太さ約3ｍｍ【重量】約10.9ｇ大きな傷や汚れはありません。写真でご確認の上ご検討くださいますようよろしくお願い致します。材質···シルバー
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