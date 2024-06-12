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Vivienne Westwood MAN フープピアスKENTISH片耳用
商品番号 J60159410362
商品名

Vivienne Westwood MAN フープピアスKENTISH片耳用
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜商品説明＞USEDのヴィヴィアンウエストウッドマン、KENTISHシングルフープピアスです。片耳用になります。シンプルなロゴにオーブの刻印は定番ながら人気のデザインと思います。小ぶりなサイズ感でユニセックスで可愛いかと。ヴィヴィアンらしいデザインで素敵です。お好きな方、お探しの方如何でしょうか。＜商品状態＞通常使用していましたが、目立つほどの傷や汚れは御座いません。多少使用感があるような気がする程度なので、一応やや傷や汚れありにしています。USEDにご理解頂ける方、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/seamless338929.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion896578.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement462099.html

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