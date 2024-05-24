革蛸　フラップロングウォレット　type-X 長財布　キャメル/ホワイトステッチ

ご覧いただきありがとうございます。申し訳ございませんが、こちらお値下げ不可となります。革蛸の革財布です。色はキャメルにホワイトステッチ、新品未使用品です。内容量も多く入り、使いやすいです。使い勝手重視の方には最適なシリーズです。MADEINJAPAN革製品の特性上、細かなスレ、革のシワなどある場合がございます。予めご了承下さい。■サイズ縦:95mm・横:190mm■仕様カードポケット×13、ラージポケット×2、マチ付札入れ箇所×2■素材国産 牛本革■付属品正規品保証カードご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。レザーウォレット



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