1964年 UNCAS社製 米国 ヴィンテージ シグネット リング スターリング

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商品詳細
#スリーマショップ1964年UNCAS社製米国ヴィンテージシグネットリングスターリングシルバーVERITASS.L.S十字架指輪銀ゴシック10Y-J□商品詳細【素材】スターリングシルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】14号【重さ】7.1g【時代背景】1964年【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/Sydney771749.html
http://narcologia.ru/goods/unusable192274.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming446492.html
USA製ESPO社1960年代ヴィンテージイニシャルJ彫刻スターリングシルバー ...
英国イギリス製1936年製造WC&S工房ヴィンテージ彫刻シグネットリング指輪【9CTゴールド/9金無垢】【20号】【M-15192】-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
英国イギリス製JHW工房ヴィンテージイニシャルMGシグネットリング ...
英国イギリス製P&RB工房1980年ヴィンテージ彫刻印台シグネットリングシルバー製指輪【9.5号】【N-20337】 -Antique & Vintage shop オールドアート
USA製1940-50年代アメリカンヴィンテージイニシャルCMT彫刻シグネット ...
英国イギリス製アンティーク1920-50'sHenr Griffith&Sonsシグネット ...
USA製1950年代Clark&Coombs社ヴィンテージイニシャル「B」STERLING ...
USA製1940-50年代アメリカンヴィンテージイニシャルCMT彫刻シグネット ...
USAアメリカンヴィンテージ印台ステンレス製シグネットリング指輪 ...
USA製1940-50年代アメリカンヴィンテージイニシャルCMT彫刻シグネット ...
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50s vintage black onyx silver signet ring size21 ヴィンテージ ...
USA製アンティーク1910-20年代OSTBY&BARTON社イニシャルB彫刻 ...
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USA製1950年代Clark&Coombs社ヴィンテージイニシャル「B」STERLING ...
USA製1940-50年代アメリカンヴィンテージイニシャルCMT彫刻シグネット ...
USAアメリカンヴィンテージ印台ステンレス製シグネットリング指輪 ...
USA製1940-50年代アメリカンヴィンテージイニシャルCMT彫刻シグネット ...
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