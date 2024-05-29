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1964年 UNCAS社製 米国 ヴィンテージ シグネット リング スターリング
商品番号 G54774213215
商品名

1964年 UNCAS社製 米国 ヴィンテージ シグネット リング スターリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#スリーマショップ1964年UNCAS社製米国ヴィンテージシグネットリングスターリングシルバーVERITASS.L.S十字架指輪銀ゴシック10Y-J□商品詳細【素材】スターリングシルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】14号【重さ】7.1g【時代背景】1964年【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。材質...シルバーカラー...シルバー
http://narcologia.ru/goods/Sydney771749.html
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