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【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「パチスロアドベンチャー２」美品
商品番号 J82984471995
商品名

【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「パチスロアドベンチャー２」美品
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 6,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアソフト「パチスロアドベンチャー２・そろっ太くんのパチスロ探偵団」です。箱、ソフト、取説、チラシ、プラケース、ビニール袋です。こちらの商品はワンオーナーのコレクション品です。箱表面に値札シールが付いています。全体的に綺麗です。商品状態は、画像にて、ご確認・ご断下さい。動作確認済ですが、商品の保証期限が過ぎていますので、今後、動作しない等の不具合がありましても保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。#ファミコン#ファミコン本体#ファミリーコンピュータ#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#ＦＣ#FC#激レア#美品#パチスロアドベンチャー#そろっ太くんのパチスロ探偵団#ココナッツジャパン
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http://narcologia.ru/goods/financier97660.html
http://narcologia.ru/goods/response442842.html

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