スーパーファミコン本体 1CHIP (Nintendo SHVC-001)

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統合型1チップのスーパーファミコン本体です数が少なく、高画質でドットが“はっきり”“くっきり”出力されるのが特徴です●商品の状態本体、コントローラー×2、箱説本体は目立った傷もなく比較的良い状態です手持ちの純正AVケーブルとACアダプターにて、出力と動作確認済即購入大丈夫ですが、トラブル防止のため、気になる点はご購入前にお気軽にお問い合わせ下さい✔️「スーパーファミコン本体(NintendoSHVC-001)」#任天堂#Nintendo#SHVC_001#SFC#統合型#1チップ#レトロゲーム