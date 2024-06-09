◾️新品未開封◾️ 斑鳩　IKARUGA 限定版　Switchソフト

斑鳩 IKARUGA限定版 Switchソフトです。新品未開封、即購入歓迎です。新品未開封であり、すり替え等防止のため返品対応などはできません。【限定版同梱内容】１．ゲーム本編２．リバーシブルジャケット３．特製化粧箱 ４．フルカラー取扱説明書 ５．MeatlEarth「IKARUGA」米国Fascinations社とのコラボレーションにより実現した、飛鉄塊「斑鳩」の３Dメタルモデル、MetalEarth「IKARUGA」を含む豪華特典を同梱したパッケージ版。新品未開封ニンテンドースイッチゲームソフト斑鳩IKARUGA限定版任天堂Switchゲームソフト斑鳩限定版激レア品



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