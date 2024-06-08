Caratland S.COUPS Caratzone トレカ

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商品詳細
韓国で行われたファンミーティング、Caratlandにてファンクラブ限定で配られたトレカになります。出し惜しみですので、値下げ不可となります、ご了承ください(\u003e_\u003c)海外品であり、素人管理ですので初期難等ある可能性があります。神経質な方は購入を御遠慮頂きますようお願い致します。硬質ケースに入れて発送させていただきます。即購入⭕️その他気になることがございましたら御気軽にコメントお願いします。
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