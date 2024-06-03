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ゼルダの伝説　初代リンク　フィギュア　UDF メディコムトイ
商品番号 N28606539175
商品名

ゼルダの伝説　初代リンク　フィギュア　UDF メディコムトイ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メディコムトイUDF2013年6月発売予定ウルトラディテールフィギュアNo.177UDF任天堂シリーズ1リンク［ゼルダの伝説］原型製作　金子ヨヲヘイ●全高約61mm開封品。パッケージ無しです。特に目立った傷や汚れなどはありませんが古い物ですので神経質な方はご遠慮下さい。#ゼルダの伝説#初代ゼルダ#初代リンク#メディコムトイ#udf#ウルトラディティールフィギュア#ゼルダの伝説フィギュア
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