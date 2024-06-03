ゼルダの伝説　初代リンク　フィギュア　UDF メディコムトイ

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商品詳細
メディコムトイUDF2013年6月発売予定ウルトラディテールフィギュアNo.177UDF任天堂シリーズ1リンク［ゼルダの伝説］原型製作 金子ヨヲヘイ●全高約61mm開封品。パッケージ無しです。特に目立った傷や汚れなどはありませんが古い物ですので神経質な方はご遠慮下さい。#ゼルダの伝説#初代ゼルダ#初代リンク#メディコムトイ#udf#ウルトラディティールフィギュア#ゼルダの伝説フィギュア
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