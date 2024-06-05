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裁断済み♢呼吸器内視鏡実践マニュアル 改訂新版 ─呼吸器内視鏡を用いた診断と治療
商品番号 P40987751496
商品名

裁断済み♢呼吸器内視鏡実践マニュアル 改訂新版 ─呼吸器内視鏡を用いた診断と治療
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの商品の中からご覧頂きまして、ありがとうございます。こちらは『裁断済み』の商品になります。素人が裁断していることはご承知ください。表紙、背表紙に若干折れ、汚れがあります。(2,3枚目写真参照)何かご質問などございましたら、お気軽にコメントをください。「呼吸器内視鏡実践マニュアル改訂新版─呼吸器内視鏡を用いた診断と治療」出雲雄大/笹田真滋定価:￥7000#出雲雄大#出雲_雄大#笹田真滋#笹田_真滋#本#自然／医療・薬学・健康#呼吸器#呼吸器内視鏡#内視鏡
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