裁断済み♢呼吸器内視鏡実践マニュアル 改訂新版 ─呼吸器内視鏡を用いた診断と治療

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たくさんの商品の中からご覧頂きまして、ありがとうございます。こちらは『裁断済み』の商品になります。素人が裁断していることはご承知ください。表紙、背表紙に若干折れ、汚れがあります。(2,3枚目写真参照)何かご質問などございましたら、お気軽にコメントをください。「呼吸器内視鏡実践マニュアル改訂新版─呼吸器内視鏡を用いた診断と治療」出雲雄大/笹田真滋定価:￥7000#出雲雄大#出雲_雄大#笹田真滋#笹田_真滋#本#自然／医療・薬学・健康#呼吸器#呼吸器内視鏡#内視鏡