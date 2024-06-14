大阪平成中村座上演台本「太閤桜」

平成22年に大阪で上演された平成中村座の「太閤桜」上演台本です。傷とは違いますが、本を開く時につく折り癖がついており、表紙に鉛筆で「音響様」と書き込んであります。神保町の古本屋さんで購入しました。中村勘九郎、中村七之助＊他の出品物と同梱可能です。＊一件プラスごとに185円値引きいたします。コメントにてご相談ください。＊外出時など、発送作業が遅れる場合があります。まとめ機能でのご希望も受け付けています。値引き後の値段に編集してから承認いたしますので、ご確認後にご購入ください。



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