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大阪平成中村座上演台本「太閤桜」
商品番号 D45231601535
商品名

大阪平成中村座上演台本「太閤桜」
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成22年に大阪で上演された平成中村座の「太閤桜」上演台本です。傷とは違いますが、本を開く時につく折り癖がついており、表紙に鉛筆で「音響様」と書き込んであります。神保町の古本屋さんで購入しました。中村勘九郎、中村七之助＊他の出品物と同梱可能です。＊一件プラスごとに185円値引きいたします。コメントにてご相談ください。＊外出時など、発送作業が遅れる場合があります。まとめ機能でのご希望も受け付けています。値引き後の値段に編集してから承認いたしますので、ご確認後にご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/perforce19165.html
http://narcologia.ru/goods/seamless146429.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture64941.html

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