1チップMSX 1chip msx 本体美品。オマケソフト付。

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新品で購入後、１度だけ起動し、その後、暗所にて保管してました。海外製のソフトをオマケで付けておきます。ソフトZonbieIncident(ゾンビ事件)購入時からの付属品は写真に写ってあるとおり、ACアダプタと簡易説明書になります。CDとユーザーマニュアルは後日発送されてきたものを一緒に保管していたものになります。欠品はありません。発送の際、段ボール箱に梱包してこら発送致します。商品構成・1chipMSX 本体・CD・マニュアル 第３版・ACアダプタ