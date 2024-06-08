NINTENDO SWITCH HAD-S-KABA極美保証有マリオカートセット

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA極美 マリオカートセット。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo購入2023/7/1メーカー保証1年 写真をご確認下さい。極美品。使用3回のみ。勿論付属品全てあります。(袋迄)その後は初期化して箱入りにしてました。(箱の入れ方分からないので適当です)マリオカートのセット。マリオカートは本体箱の中に同梱します。ゆうパック着払い60サイズ
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