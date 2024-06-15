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荒木経惟 アラーキー写真集「去年の写真」限定版 箱入り
商品番号 N83262406701
商品名

荒木経惟 アラーキー写真集「去年の写真」限定版 箱入り
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品です。実物のシミや汚れを再現している箱なので、わかりにくいですが、箱の角に僅かにスレがあります。写真にてご確認下さい。＊中古品ですのでご理解いただける方に---去年の写真リミテッドエディション荒木経惟判型:262x180mm頁数:80頁掲載作品:38点製本:ハードカバー発行年:2016エディション:500特装版「去年の写真」プリントが保存されていた印画紙ケースをサイズもそのままに模した特製箱に、ハードカバー仕様の写真集が収められた、限定500部のリミテッドエディション。表紙にはタイトル、作家名が空押しされている。LastYear'sPhotographsLimitedEditionNobuyoshiARAKIアラーキー写真集ArakiNobuyoshi荒木経惟写真集陽子愛しのチロセンチメンタルな旅・冬の旅東京物語
http://narcologia.ru/goods/marshal439880.html
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http://narcologia.ru/goods/revamp235422.html
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