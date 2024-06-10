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ドラゴンクエストセンサーライト　メタルスライム　メタルキング　8個セット
商品番号 A37860372545
商品名

ドラゴンクエストセンサーライト　メタルスライム　メタルキング　8個セット
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストセンサーライト・メタルスライム×4個・メタルキング×4個新品未開封品です。プライズ品ですので箱の傷やスレなどはご理解の程よろしくお願い致します。リサイクルダンボールで発送させていただきます。基本、即購入いただいて問題ごさいませんが、コンビニATM払いの際は24時間以内のお支払いをお願い致します。
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