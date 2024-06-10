ドラゴンクエストセンサーライト　メタルスライム　メタルキング　8個セット

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ドラゴンクエストセンサーライト・メタルスライム×4個・メタルキング×4個新品未開封品です。プライズ品ですので箱の傷やスレなどはご理解の程よろしくお願い致します。リサイクルダンボールで発送させていただきます。基本、即購入いただいて問題ごさいませんが、コンビニATM払いの際は24時間以内のお支払いをお願い致します。