PS4 コントローラー　19点　ジャンク品

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商品詳細
閲覧ありがとうございます✴︎PS4コントローラー 19点ジャンク品動作未確認な為ジャンク品として出品致します。未確認なので通常のものもあるかと思います。※未清掃※動作確認 未購入後から発送まで迅速に対応致します✴︎#PS4#コントローラー#ジャンク品
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