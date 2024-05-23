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パシフィカ PAC112J ブルー　ヤマハ
商品番号 I61128826181
商品名

パシフィカ PAC112J ブルー　ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物で、自宅保管しておりました。実際に触ったのは10回未満です。ボディの白い部分はフィルムは新品時貼ったままです。アームなし、ソフトケースもお付けします。あまり楽器に詳しくないので、ご質問いただいてもうまくお答えできないかもしれませんが、可能な限りお調べします。全て写真の通りです。PACIFICAPAC112JYAMAHAパシフィカ#YAMAHA#PACIFICA
http://narcologia.ru/goods/composite80054.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion534478.html
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