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ps4 本体　ドラゴンクエストメタルスライムエディション
商品番号 P45004629456
商品名

ps4 本体　ドラゴンクエストメタルスライムエディション
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 7,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます。★購入申請は必要ありません。★全国一律送料込み！らくらくメルカリ便で発送します！★迅速発送！特別な場合を除いて24時間以内に発送します！こちらの商品、コメントなしの即購入okです！【商品名】PlayStation®4ドラゴンクエストメタルスライムエディションCUHJ-10006　500GB本体、コントローラー、充電ケーブル、電源ケーブル、HDMIケーブル、はぐれメタルフィギュアのセットです。動作確認済みです。本体、コントローラー、フィギュアに使用に伴うスレ傷がございます。#playstation#プレイステーション#playstation_4#プレイステーション47
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