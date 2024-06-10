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タツノコプロ　30周年記念全集
商品番号 F95670688357
商品名

タツノコプロ　30周年記念全集
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タツノコプロ　30周年記念全集定価10,000円1993年発行経年の使用感ありますが、中古書籍として概ね良好なコンディションだと思います。内容は、1960〜1992年にいたるタツノコプロが手がけた珠玉の名作が、イラスト、設定資料、解説文として2冊に記録された永久保存版とすべき全集です。リアルタイムで見ていた方であれば、記憶のタイムトラベルを体感できると思います。よろしくお願いいたします。タツノコプロ画集イラスト集設定資料集
http://narcologia.ru/goods/freezer423798.html
http://narcologia.ru/goods/pompous275023.html
http://narcologia.ru/goods/procurement698733.html

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