タツノコプロ　30周年記念全集

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商品詳細
タツノコプロ 30周年記念全集定価10,000円1993年発行経年の使用感ありますが、中古書籍として概ね良好なコンディションだと思います。内容は、1960〜1992年にいたるタツノコプロが手がけた珠玉の名作が、イラスト、設定資料、解説文として2冊に記録された永久保存版とすべき全集です。リアルタイムで見ていた方であれば、記憶のタイムトラベルを体感できると思います。よろしくお願いいたします。タツノコプロ画集イラスト集設定資料集
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タツノコプロ30周年記念全集 |本 | 通販 | Amazon
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