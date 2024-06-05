PSP-2000 FB 本体　セット FELICIA BLUE

SONYPlayStationPortablePSP-2000FBcolor:FELICIABLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ本体コード×2取扱説明書フェリシアブルーの素敵な色です。一度数年前に使用してからずっと箱に保管してました。全然使用していないのにバッテリーが膨張していた為、バッテリーは無しとさせていただきます。バッテリー膨張の為動作確認はできておりませんが、一度数時間使用したのみの美品です。当方が見た感じ傷はありません。写真にてご納得いただける方のご購入お願いします。※経年劣化による箱スレはあります。#ソニー#SONY



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