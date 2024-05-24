ブルース・リーフォトブックコレクション　３冊セット白黒生写真付き

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商品詳細
ブルース・リーフォトブックコレクション3冊セットチャールズ・ダミアーノさんが製作されたフォトカタログで当時、直接、海外へ注文すれば生写真が購入出来たようです。今は残念ながら出来ませんが、当時では未発表の写真がたくさん載っておりました。興味のある方は是非、ご検討ください。本のサイズ ２１・３cm×２７・３cmカラー版 １冊白黒版 ２冊（注目）白黒生写真を１枚お付けいたします。画像の１０枚目を参照ください。写真サイズ １２・８cm×１６・８cm
http://narcologia.ru/goods/kindness628505.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric105945.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation46521.html
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