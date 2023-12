God of War I \u0026 II【美品・PS2北米版】

GodofWarI\u0026II(ゴッド・オブ・ウォーI\u0026II)【中古美品・PS2北米版】■商品説明・GodofWar(ゴッド・オブ・ウォー)とはソニー・コンピュータエンタテインメントのSCEサンタモニカスタジオが開発したPlayStation2用3Dアクションアドベンチャーゲームである。アメリカでは2005年3月22日に発売されストーリー・グラフィック・サウンドなどの高い完成度やギリシア神話を題材にした暴力描写が話題となり、一躍SCEを代表する人気タイトルとなった。・ジャンルアクションアドベンチャー・対応機種PlayStation2・開発元:SCEサンタモニカスタジオ・発売元:SCE・人数1人・メディアDVD-ROM(PS2)・発売日:2005年3月22日>GodofWar(ゴッド・オブ・ウォーII終焉への序曲)はソニー・コンピュータエンタテインメントが開発したアクションゲームで『ゴッド・オブ・ウォー』の続編。2枚組で、もう一枚のディスクにはこのゲームの製作過程を記録した映像が収録されている。・ジャンルアクションアドベンチャー・対応機種PlayStation2・開発元:SCEサンタモニカスタジオ・発売元:SCE・人数1人・メディアDVD-ROM2枚組(PS2)・発売日:2007年3月13日■商品状態・動作確認済・付属品:写真からご判断ください・商品状態:B■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



God of War II - Wikipedia



Amazon | God of War II (English Edition) [Kindle edition] by Vardeman, Robert E. | Literary | Kindleストア



God of War I & II Set PS2 - CIB | eBay



God of War (2005 video game) - Wikipedia



God of War Collection (God of War I & II Remastered in HD) (PS3)



God of War Collection | Ultimate Pop Culture Wiki | Fandom



GOD OF WAR」シリーズ公式サイト | PlayStation (日本)



God of War (Playstation 2) Ps2 Tested | eBay



God of War: Collection - Playstation 3



God of War Collection (PS3) - Walmart.com



God of War I & II



God of War: Collection - Playstation 3



GAMES GOD OF War I & II - sony PLAYSTATION 2 PS2 - Complete With ...



God of War Saga PS3 Game For Sale | DKOldies



God of War 2 Infernal Edition Download Link (Description Box) & Full Gameplay