ジョジョの奇妙な冒険　5部　文庫版

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商品詳細
荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険5部 文庫版 透明カバー、帯あり化粧箱？BOX付きです。ポストカードに折れあり、箱もめくり気味で、画像に載せてますが、一冊汚れありです。神経質な方は書店で購入お願いします。返金や、返送はお断りしてます。他にも出品してます。ロロッロ 狼陛下の花嫁 空の境界ザ・ファブル
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