スーパーロボット大戦COMPACT2第3部:銀河決戦篇 攻略聖典

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商品詳細
【ADI/CI】初版、カバー付き。中古ですので表紙にややスレがありますが、中は全体的に目立つ傷無く状態良好です。※状態は写真にてご判断下さい。【3874】#アートプレスト#マーマーズグループ#本#生活／諸芸・娯楽
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