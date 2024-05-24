【751】SEVENTEEN ひとりじゃない ジョンハン

即購入❌→在庫確認+傷汚れ未確認の為→即購入の場合、目立つ傷汚れではないと個人的に判断したものはそのまま発送させて頂きます。ひとりじゃないHMV第1弾第2弾Thanks第3弾Thanks(⚠️売切れ)コースターグッズ卒による出品になります。お手数ですが、下記ご確認をお願い致します。【商品について】①枚数が多い為、全て\"傷汚れ未確認\"です。気になる方はお申し付け下さい。②ものにより値下げ/バラ売り可能です◎ご希望のお値段/商品をお申し付け下さい。※「値下げ可能でしょうか？」「いくらまで値下げ可能でしょうか？」と言ったコメントはそのまま削除させて頂きます。(ご希望に添えない場合がございます)⚠️こちらの商品バラ売り不可、セット売りのみの対応③まとめて購入の際は商品名にある番号をお申し付け下さい。④長期間でなければ取り置き可能です◎ご希望日数お申し付け下さい。⑤コメントは24時間経過したもの随時削除させて頂きます。辞退する際は一言ください(コメ逃げブロック)【梱包】紙類:スリーブ+硬質ケースor両面厚紙+防水アルバム類:プチプチ+防水【発送】¥5,000以上のものは基本的に\"ゆうゆうメルカリ便\"にて発送させて頂きます。普通郵便になっているものに関しては追加料金で対応可能です◎(¥5,000以下+トレカ1~3枚の場合はミニレター)【他出品】#지유의셉틴굿즈(ジョンハン含めた他メン\u0026過去アルバム)#지유의셉틴굿즈_정한(ジョンハンのみ)⚠️配送中の事故に関して、責任は負いませんのでご了承ください。プロフィールは未確認で大丈夫です◎SEVENTEENセブチトレカスンチョルエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジTHE8ミンハオディエイトミンギュドギョムソクミンスングァンバーノンディノエムカードHMVWeverseタワレコTSUTAYAラキドロヨントン



[ETC]SEVENTEEN -「ひとりじゃない」パフォーマンス映像 (「CDTV ライブ! ライブ!」放送)



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SEVENTEEN JAPAN 3RD SINGLE「ひとりじゃない」



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