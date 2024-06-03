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- 【真作】山岡鉄舟/七言二句/三行書/掛軸/名家伝来/AA-115
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商品詳細
【真作】【参考】山岡鉄舟 ［1836~1888］江戸末期から明治の剣術家・政治家。江戸の人。通称、鉄太郎。旧幕臣で無刀流剣術の流祖。戊辰(ぼしん)戦争の際、勝海舟の使者として西郷隆盛を説き、西郷・勝の会談を実現させて江戸城の無血開城を導いた。明治維新後、明治天皇の侍従などを歴任。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、多数の折れ、巻シワあります。表装は紙表装で、時代感あり、薄汚れ、天の左端に数ヶ所の欠損、折れ、巻シワあります。 桐箱付 軸丈 縦 205cm × 幅 75cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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