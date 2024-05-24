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ポケモンカード コレクションファイルプレミアム　151　新品未使用　2個セット
商品番号 O67718299831
商品名

ポケモンカード コレクションファイルプレミアム　151　新品未使用　2個セット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151プレミアムコレクションファイルセット2個セット販売新品未開封品新規ID(評価0)の方はご購入の前にコメントにてご購入の意思をお伝え下さいご購入後1時間以内のご連絡かご入金をお願い致しております。また商品到着後当日中のお受け取り確認も重ねてお願い致しておりますのでご了承の上ご購入くださいませ。もしご都合が悪い場合には事前にご連絡くだされば都度ご対応させていただきます
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