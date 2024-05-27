あんスタ 守沢千秋 追憶 缶バッジ

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あんさんぶるスターズ！追憶流星の篝火キャラバッジ守沢千秋3点セットブラインド品の為、中身確認の際に一度開封しております。都度確認はしておりますが、古い物なので初期キズ等ある場合がございます。神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入可◎他にもグッズ出しております！同梱で多少のお値下げも可能ですのでぜひご検討ください。あんスタ追憶エレメント流星隊シャッフルイベコレフィーチャーテーマスカウト缶バッジ中国ぱしゃこれぱしゃっつ