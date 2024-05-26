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Itzyペンライト
商品番号 N41619519454
商品名

Itzyペンライト
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Itzyの公式ペンライトです！　ライブ参戦しようと思い、1年前に購入したものですが、タイミングが合わず参加できなかったため、未使用の状態で、今回出品する事を決めました。自宅のクローゼットに入れて保管していました。Midzyの方でペンライトが欲しい方におすすめです‼︎★購入者限定で、ペンライト限定のトレカ4枚とピンバッジの特典付きです！★送料無料防水と緩衝材で保護して発送致します。ご不明な点などございましたらご気軽にコメント頂きますようお願い致します☺︎★即購入OKです‼︎ITZYイェジ　リア　リュジン　チェリョン　ユナ#itzy#ペンライト#トレカ付き#特典付き#限定品
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