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- 仮面ライダーエグゼイド トリロジーコンプリートBOX \u0026 DXガシャット
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商品詳細
【初回生産限定】仮面ライダーエグゼイドトリロジー アナザーエンディング コンプリートBOX☆セット内容☆・Blu-ray3種類（ブレイブ\u0026スナイプ、パラドクスwithポッピーピポパポ、ゲンムVSレーザーそれぞれにオーディオ・コメンタリー映像特典:メイキング、トレーラー、デザインギャラリー、ポスターギャラリー）・主題歌CD（3曲）・DXゴッドマキシマムマイティXガシャット （24のキャラクターボイス収録！）・豪華収納BOX・ライナーノート16PBlu-ray、CD、ガシャット、それぞれ動作確認済みガシャットの電池は抜いて発送致します。ガジェットのボイスの動作確認しています。画像7枚目は空箱です。全て箱、ビニールに入れて保管していたので、状態はとても綺麗かと思いますが、素人の保管になりますので神経質な方はご遠慮ください。何か質問などございましたら、お気軽にコメントください！10/2〜期間限定お値下げ！（予告なく戻すこともあります）16,000円→13,000円
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