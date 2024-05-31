希少　花札トランプ麻雀　デパチカ　和洋中　ゲームボーイアドバンス

発送は封筒で、プチプチはしません。防水はいたします。ソフトのみです。起動確認済みです。端子は復活剤を使用し、クリーニング済みです。本体との相性で正常に起動しにくい場合等があるかもしれませんが、保証できかねますのでご了承ください。※中古ソフトとなりますので読み込み等悪い場合が御座います。バッテリーバックアップ機能は保証しかねます。発送前に必ず起動の確認しております。※中古品・自宅保管品になりますのでご理解の上でのご購入をお願い致します。神経質な方または完璧を求める方は購入をお控えください



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