PS3 後期4300Cフルセット　ソフト6本付き

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color:BLACKPlayStation3本体型番 CECH-4300C(付属品)電源ケーブル HDMIケーブル コントローラー3機一つ右スティックのゴムがありません。ソフト龍が如く0グラセフⅤJスターズビクトリーVSパワプロ2014ウイイレ2015みんゴル5※説明書や外箱はございません。本体、コントローラー、ソフト共に、スレ傷等使用感ございます。動作確認済みです。画像を確認下さい。神経質な方は御遠慮くださいm(__)m#ソニー#SONY#プレステ#PS4