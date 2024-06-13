PS5本体\u0026ソフト7種

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初めまして！発売当初購入して1〜2ヶ月プレイしましたが、使わないので出品する事にしました。PS5本体の状態・本体初期化済み・HDMI2.1、本体コンセント、コントローラー1セット\u0026USBなどの付属品完備・初期不良、動作不良等、購入後一切なしソフト・目立った傷汚れ無し・プロダクトコード類は使用済み以上です。尚、箱の中身は工場出荷時と同等レベルになっているので、衝撃緩和材など完備です。なるべく早く発送する事を心掛けていますが、初出品となるので発送は多少の遅れが生じるかもしれませんが宜しくお願いします。また、購入時コメントして頂けたら幸いです。値下げ不可です#PS5本体#プレイステーション5#PS5ソフト#PS4ソフト#SONY