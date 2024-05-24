\u003c極美品\u003e23年9月購入： PS5 CFI-1200A01

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ご覧いただきありがとうございます。最新盤のPS5ディスクドライブ搭載のモデルです今年の9月に購入しましたが、ほとんど使っておりません。目立つ傷は無い状態ですが、開封はしておりますので、中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。下記が同梱物になります。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙一式揃っています※初期化済み※動作確認済み※即購入可高額商品で、すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきますよろしくお願いします。PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5