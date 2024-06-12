straykids リノ MAXIDENT 店舗特典 トレカセット

即購入⭕バラ売り❌全て以下の公式サイトで購入したものです。(計11枚)・Aladdin・BDM・SoundWaveラキドロR1①・ラキドロR1②・STARRIVERヨントン①・STARRIVERshopee・yes24・Lotte・タワレコ・ソニミュ①・ソニミュ②取り出した後はスリーブに入れ、暗所にて保管していました。特に目立った傷や跡等はありませんでしたが、素人によるものですので気になる方は御遠慮ください。枚数が多い＋ラキドロトレカが分厚い為、スリーブ+ダンボール両面補強+防水をした上でらくらくメルカリ便にて発送させていただきます。straykidsスキズMAXIDENT店舗特典リノLeeknow



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