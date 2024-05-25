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ps4 pro 本体　充電器付き
商品番号 K48401395732
商品名

ps4 pro 本体　充電器付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 10,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リオレウス仕様のps4proになります。コントローラーだけノーマルになります。おまけとして充電器お付けします。ノーマルのコントローラーは去年買ったばかりでした。今年に入ってからはps5しかやらなくなったので使用していません。とりあえずこの価格で出します。いいねの数だけ値引きして行きます。
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