BTOBトレカ他まとめ

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商品詳細
自宅整理の際に出てきたものですのでアルバム名等質問されてもお答えできませんアルバムやシーグリ特典がメインかと思いますトレカ70枚、ポスカ20枚ほどありますチャンソプのみ少なめです素人保管の為神経質な方は御遠慮下さい※発送は出来るだけ傷のつかないように致します特に問題のない限りこちらから個別連絡は致しませんBTOBbtobトレカトレーディングカードポストカードソンジェミニョクウングァンチャンソプヒョンシクプニエル
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