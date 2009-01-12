歴史の歴史　杉本博司　金沢21世紀美術館

きれいな状態です。2008.11〜2009.3金沢21世紀美術館で開催された杉本博司の展示会「歴史の歴史」で販売された写真作品集330ページ以上30×24×4センチメートル程の重い写真集です杉本博司の長年蒐集してきた国や時代も飛び越えた好奇心と美的感性に圧倒されます本は、私一人が大切にそっと開いて眺めただけなのできれいな状態です。ガラス扉付きの本棚に保管していました。展示会当時の金沢21世紀美術館パンフレット、展覧会のリーフレット、作品リスト、展覧会会場図…これらは少しシワがありますがおまけにします。最後の写真です。



金沢21世紀美術館 | 杉本博司 歴史の歴史



杉本博司 歴史の歴史



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杉本博司｢歴史の歴史｣＠金沢21世紀美術館 | A'holic



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