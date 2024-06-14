特装限定盤　アイドリッシュセブン　アニメ　ビブラート　Blu-ray

アイドリッシュセブンVibrato〈特装限定版〉ビブラート定価：¥9800ブルーレイBlu-rayIDOLiSH7アイナナアニナナTRIGGER大人気スマートフォンアプリゲーム、アイナナこと「アイドリッシュセブン」のテレビアニメ、そのスピンオフシリーズです。TRIGGERの結成秘話、IDOLiSH7のオフなど、アニメ本編では描かれなかった4つのストーリーを収録。【仕様】・TROYCA撮り下ろし収納ケース・種村有菜撮り下ろしインナージャケット【封入特典】・都志見文太書き下ろしショートストーリーBOOK・「NATSU」の思い出ポストカードブック・名場面ブロマイド・特製ブックレット【キャスト】和泉一織：増田俊樹/二階堂大和：白井悠介/和泉三月：代永翼/四葉環：KENN/逢坂壮五：阿部敦/六弥ナギ：江口拓也/七瀬陸：小野賢章/小鳥遊音晴：千葉進歩/大神万理：興津和幸/小鳥遊紡：佐藤聡美/八乙女楽：羽多野渉/九条天：斉藤壮馬/十龍之介：佐藤拓也/八乙女宗助：小西克幸/姉鷺カオル：川原慶久/百：保志総一朗/千：立花慎之介



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