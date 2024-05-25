APG 原色牧野植物大図鑑Ⅰ　ソテツ科～バラ科

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商品詳細
APG原色牧野植物大図鑑Ⅰ ソテツ科～バラ科編者 邑田仁、米倉浩司2023年3月にアマゾンから中古(状態良い)で購入しました。本のカバー(箱)と本自体に日焼け、汚れ、破れなど無くきれいな状態です。DNA解析にもとづくAPG分類体系(APGⅢ)で書かれており、牧野富太郎が書いた図鑑を元にした最新の図鑑です。ソテツ科からバラ科の1845種(品種などを含む)を収録。縦27㎝、横20㎝、厚さ4.5㎝ A4に近いサイズです。らくらくメルカリ便(60～80サイズ)で発送します。ご不明な点がありましたら、コメントお願いします。#牧野富太郎 #邑田仁 #米倉浩司#原色牧野植物大図鑑
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