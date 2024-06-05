直筆サイン入り \u0026 生写真付 倉科カナ / 倉科カナワタシハココニ ...

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商品詳細
◎即購入OK!☆倉科カナさん直筆サイン入り☆生写真付■初版2010年07月30日発行■画像では分かりにくいキズ、スレ等はご容赦下さい。☆緩衝梱包発送します。「倉科カナワタシハココニ」定価:￥2096(税込10％)以下、hontowithより引用商品概要出版社：ソニー・マガジンズサイズ：２１ｃｍ／１冊（ページ付なし）発行年月：２０１０．７ISBN：978-4-7897-3447-9商品説明「勝負事になると、負けたくないってなる」「恋愛は考えることじゃない。自然と感じること」性格、家族、趣味、仕事、恋愛…。これまで決して語られることのなかった女優・倉科カナのつぶやきを、沖縄での写真とともに紹介。【「TRCMARC」の商品解説】#本#生活／諸芸・娯楽#倉科カナ#俳優#女優#ミスマガジン#ウェルかめ#女たち#ガラスの動物園#読売演劇大賞#写真集#サイン写真集#サイン本#サイン入り#直筆サイン#倉科カナサイン
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