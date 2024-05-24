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ポケモン ハートゴールド 北米版 ポケウォーカー付き
商品番号 H98680699505
商品名

ポケモン ハートゴールド 北米版 ポケウォーカー付き
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーDSソフト、ポケットモンスターハートゴールドの北米版です。10年程前に購入しました。プレイしたため中古品となります。付属のポケウォーカーは未使用です。ソフトの動作確認済み、セーブデータは消去済みです。ポケウォーカーは未使用のため動作不明です。ソフトおよびポケウォーカーのバラ売りは不可です。#任天堂#ゲーム#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#ニンテンドーDS#ポケモン#Pokemon#pokemon
http://narcologia.ru/goods/cotton751461.html
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