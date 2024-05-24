ポケモン ハートゴールド 北米版 ポケウォーカー付き

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商品詳細
ニンテンドーDSソフト、ポケットモンスターハートゴールドの北米版です。10年程前に購入しました。プレイしたため中古品となります。付属のポケウォーカーは未使用です。ソフトの動作確認済み、セーブデータは消去済みです。ポケウォーカーは未使用のため動作不明です。ソフトおよびポケウォーカーのバラ売りは不可です。#任天堂#ゲーム#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#ニンテンドーDS#ポケモン#Pokemon#pokemon
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http://narcologia.ru/goods/peroration41615.html
http://narcologia.ru/goods/recycling364214.html
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