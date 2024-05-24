【箱付 美品】PS2本体 ( 薄型 90000 ) 白 ホワイト 01

電源(ACアダプター)内蔵の最終モデル薄型PS2本体[SCPH-90000CW]です。【商品内容】(色:セラミック・ホワイト)・薄型PS2本体 ※箱・保護フィルム付・コントローラー(DUALSHOCK2)・電源コード・AVケーブル・箱・緩衝材・説明書 など上記はすべて動作確認済になります。【注意点】「説明書」は付属していません。気になる方は購入をお控えください。【PS2本体詳細】封印シールありディスク読込→問題なし・PS1CD(黒)OK・PS2CD(青)OK・PS21層DVD(銀)OK・PS22層DVD(金)OK・音楽CD(銀)OK・映像DVD(銀)OKバラ売り不可。即購入OK。価格交渉はご遠慮願います。個人保管に理解のある方のみ購入ください。防水対策をして発送します。ゲーム関連、多数出品中です#GAMEyuki#ゲーム#本体#ゲーム本体#ゲーム機#PlayStation2#PlayStation2#PS2#プレイステーション2#プレステ2#ソニー



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