Nintendo Switch 本体 動作確認済み

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商品詳細
ニンテンドースイッチ本体正常動作品です。画面保護フィル厶を貼って使用していました。ジョイコングリップ、ストラップとHDMIケーブルが欠品しています。テレビに接続する際は別途HDMIケーブルが必要です。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/perforce747565.html
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