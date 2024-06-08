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Nintendo Switch 本体 動作確認済み
商品番号 S21743862369
商品名

Nintendo Switch 本体 動作確認済み
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドースイッチ本体正常動作品です。画面保護フィル厶を貼って使用していました。ジョイコングリップ、ストラップとHDMIケーブルが欠品しています。テレビに接続する際は別途HDMIケーブルが必要です。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/perforce747565.html
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